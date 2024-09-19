Юсупов перешел в «Урал». 35-летний хавбек покинул «Химки» спустя 3 месяца после подписания контракта
Артур Юсупов перешел в «Урал».
Ранее 35-летний полузащитник покинул «Химки» спустя три месяца после подписания контракта. Сообщалось, что одной из причин мог стать конфликт с главным тренером подмосковного клуба Франком Артигой.
В этом сезоне «Урал» выступает в Мелбет Первой лиге. Команда из Екатеринбурга идет на третьем месте после десяти туров, набрав 18 очков.
«Добро пожаловать в «Урал», Артур. Ждем твоего выхода на поле!» – сказано в сообщении пресс-службы клуба.
Фото: t.me/fc_uralEkb
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Урала»
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