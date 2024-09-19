Юсупов перешел в «Урал». 35-летний хавбек покинул «Химки» спустя 3 месяца после подписания контракта

Артур Юсупов перешел в «Урал».

Ранее 35-летний полузащитник покинул «Химки» спустя три месяца после подписания контракта. Сообщалось , что одной из причин мог стать конфликт с главным тренером подмосковного клуба Франком Артигой.

В этом сезоне «Урал » выступает в Мелбет Первой лиге. Команда из Екатеринбурга идет на третьем месте после десяти туров, набрав 18 очков.

«Добро пожаловать в «Урал», Артур. Ждем твоего выхода на поле!» – сказано в сообщении пресс-службы клуба.

Фото: t.me/fc_uralEkb