«Бетис» стремится закрыть сделку по аренде Антони из «МЮ» без права выкупа. Испанцы смотрят на ситуацию с оптимизмом (Relevo)
«Бетис» надеется подписать Антони зимой.
Испанский клуб работает над тем, чтобы арендовать вингера «Манчестер Юнайтед» до конца сезона без права выкупа. Сделка считается сложной из-за цены и конкуренции со стороны других клубов, но зелено-белые стремятся закрыть ее.
В «Бетисе» смотрят на ситуацию с оптимизмом, пишет Relevo.
В текущем сезоне АПЛ Антони провел 7 матчей и не отметился результативными действиями. Статистику бразильца можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Relevo
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