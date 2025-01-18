«Бетис» стремится закрыть сделку по аренде Антони из «МЮ» без права выкупа. Испанцы смотрят на ситуацию с оптимизмом (Relevo)

«Бетис» надеется подписать Антони зимой.

Испанский клуб работает над тем, чтобы арендовать вингера «Манчестер Юнайтед » до конца сезона без права выкупа. Сделка считается сложной из-за цены и конкуренции со стороны других клубов, но зелено-белые стремятся закрыть ее.

В «Бетисе » смотрят на ситуацию с оптимизмом, пишет Relevo.

В текущем сезоне АПЛ Антони провел 7 матчей и не отметился результативными действиями. Статистику бразильца можно найти здесь .