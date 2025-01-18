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Колыванов о Хвиче в «ПСЖ»: «Шаг назад. Для меня Франция – вообще не чемпионат. Зачем переходить туда из Италии?»

Игорь Колыванов критично отозвался о переходе Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ».

Ранее грузин подписал с парижанами контракт до 2029 года. 

«Для меня Франция – это вообще не чемпионат. Зачем переходить туда из Италии? Кварацхелия перешел туда, потому что ему зарплату в 5-6 раз больше дали, чем в Неаполе. Лучше бы он перешел в «Манчестер Сити», «Реал», «Барселону», «Милан», «Ювентус» или «Интер».

А какой смысл ехать в «ПСЖ», где чемпионат одной команды? Хвичу это устраивает, и слава богу, молодец. Но это точно не шаг вперед в карьере», – сказал экс-игрок сборной России.

Опубликовано: Sports
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoХвича Кварацхелия
logoНаполи
logoлига 1 Франция
logoПСЖ
logoИгорь Колыванов
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