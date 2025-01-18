Спортдиректор «Наполи» о том, что Хвича «однажды все расскажет»: «Он сам прямо попросил продать его. Его представления о зарплате не совпали с нашими»

Спортдиректор «Наполи» прокомментировал продажу Хвичи Кварацхелии «ПСЖ».

«Команда хорошо отреагировала, она сосредоточена. Тренер объединил команду, к тому же все были готовы к такому развитию событий.

Мы знаем, что ушел важный футболист, и оцениваем, каким образом мы хотим усилить состав.

Надо спросить у Хвичи [что он имел в виду, сказав, что «однажды все расскажет» ]. Он сам прямо попросил продать его, пока мы вели сложную работу над продлением контракта. Мы были на верном пути в этом вопросе.

Очевидно, его представления о зарплате не совпали с нашими, так что мы были обязаны продать его.

Важные игроки уже приходили и уходили, мы спокойны», – сказал Джованни Манна в интервью Sky Sport Italia.