Спортдиректор «Наполи» о том, что Хвича «однажды все расскажет»: «Он сам прямо попросил продать его. Его представления о зарплате не совпали с нашими»
Спортдиректор «Наполи» прокомментировал продажу Хвичи Кварацхелии «ПСЖ».
«Команда хорошо отреагировала, она сосредоточена. Тренер объединил команду, к тому же все были готовы к такому развитию событий.
Мы знаем, что ушел важный футболист, и оцениваем, каким образом мы хотим усилить состав.
Надо спросить у Хвичи [что он имел в виду, сказав, что «однажды все расскажет»]. Он сам прямо попросил продать его, пока мы вели сложную работу над продлением контракта. Мы были на верном пути в этом вопросе.
Очевидно, его представления о зарплате не совпали с нашими, так что мы были обязаны продать его.
Важные игроки уже приходили и уходили, мы спокойны», – сказал Джованни Манна в интервью Sky Sport Italia.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Football Italia
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