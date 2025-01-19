Гасперини о 2:3 с «Наполи»: «Поражение трудно принять, учитывая качество игры «Аталанты» и статистику. В других матчах нам везло больше»

Джан Пьеро Гасперини оценил поражение «Аталанты» от «Наполи» (2:3) в Серии А.

«Такое поражение трудно принять, учитывая качество нашей игры и статистику, но это футбол. Не умаляю достоинств «Наполи », но с таким исходом тяжело смириться.

Мы играем каждые три дня, и бывают матчи, когда не удается показать лучший футбол, но за последние несколько недель мы встречались с «Лацио», «Ювентусом», «Интером» и «Наполи» – с лучшими итальянскими клубами.

Сегодня мы, пожалуй, заплатили высокую цену – в других матчах нам везло больше, но в целом я увидел отличную игру», – сказал тренер «Аталанты».