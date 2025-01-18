«Аталанта» на 3 месяца лишилась Коссуну. Арендованный у «Байера» защитник перенес операцию на бедре

Одилон Коссуну сможет вернуться на поле ближе к концу сезона.

«Аталанта» сообщила о том, что арендованный у «Байера» защитник перенес операцию в связи с травмой правой приводящей мышцы.

Сайт Football Italia опубликовал информацию о том, что восстановление ивуарийца займет около трех месяцев.

В этом сезоне Коссуну принял участие в 12 матчах Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .