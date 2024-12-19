«Локо» отпустит Тикнизяна в «Севилью» только за 6-7 млн евро. Трансфер маловероятен из-за финансовых ограничений испанцев (Metaratings)

«Локомотив» обозначил цену за Наира Тикнизяна.

Ранее сообщалось , что защитник «Локомотива » может зимой перейти в «Севилью», если «Брайтон» решит досрочно прервать аренду Валентина Барко в испанском клубе. Английский клуб решил вернуть защитника зимой.

По информации Metaratings.ru, железнодорожники готовы отпустить Тикнизяна в «Севилью» только за 6-7 млн евро.

Уступать в цене московский клуб не намерен. «Севилья » желает осуществить переход Тикнизяна в зимнее трансферное окно, но не на условиях «Локомотива». Испанский клуб испытывает финансовые проблемы, связанные с ограничениями.

В течение сезона-2024/25 андалусийцы могут потратить на состав не более 2,5 млн евро – это самый жесткий лимит из всех 20 команд Ла Лиги . В связи с этим трансфер Тикнизяна в «Севилью» на данный момент маловероятен.

В текущем сезоне Мир РПЛ защитник сборной Армении сыграл 16 матчей и забил 2 гола. Его подробная статистика – здесь .