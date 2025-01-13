Корнеев не верит в переход Тикнизяна в «Севилью»: «Не тот клуб, что сможет удовлетворить ожидания «Локо». На аренду москвичи не пойдут»
Игорь Корнеев не верит в переход Наира Тикнизяна из «Локомотива» в «Севилью».
«Севилья» находится в столь плачевном финансовом положении, что вряд ли сможет удовлетворить ожидания «Локомотива». Насколько я понимаю, они хотят взять Тикнизяна в аренду с какими‑то опциями. На это «Локомотив» не пойдет.
Я думаю, сам Тикнизян перешел бы в «Севилью», но «Севилья» не тот клуб, что сможет удовлетворить «Локомотив», — сказал бывший футболист «Барселоны».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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