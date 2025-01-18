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Первый тренер Хусанова о переходе в «Ман Сити»: «Не завидую его конкурентам, он их сожрет! В Абдукодире я уверен»

Павел Родненок уверен, что Абдукодир Хусанов выиграет конкуренцию в «Ман Сити».

Родненок – первый тренер 20-летнего защитника, работал с ним в белорусском «Энергетике-БГУ». 

Сообщалось, что Хусанов переходит из «Ланса» в английский клуб за 50 млн евро.

«Я сейчас занят другим и не смотрю «Ман Сити». К большому сожалению. Я не могу сказать, кто конкуренты Хусанова, но совершенно точно им не завидую.

Он их сожрет, как только там появится! В Абдукодире я уверен», — сказал экс-игрок минского «Динамо» и сборной Беларуси.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
logoМанчестер Сити
logoлига 1 Франция
logoАбдукодир Хусанов
logoпремьер-лига Англия
logoПавел Родненок
logoЛанс
logoЭнергетик-БГУ
logoвысшая лига Беларусь
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