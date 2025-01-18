Первый тренер Хусанова о переходе в «Ман Сити»: «Не завидую его конкурентам, он их сожрет! В Абдукодире я уверен»
Павел Родненок уверен, что Абдукодир Хусанов выиграет конкуренцию в «Ман Сити».
Родненок – первый тренер 20-летнего защитника, работал с ним в белорусском «Энергетике-БГУ».
Сообщалось, что Хусанов переходит из «Ланса» в английский клуб за 50 млн евро.
«Я сейчас занят другим и не смотрю «Ман Сити». К большому сожалению. Я не могу сказать, кто конкуренты Хусанова, но совершенно точно им не завидую.
Он их сожрет, как только там появится! В Абдукодире я уверен», — сказал экс-игрок минского «Динамо» и сборной Беларуси.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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