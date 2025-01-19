Хусанов взял в «Ман Сити» 45-й номер и уже провел первую тренировку. Презентация пройдет в понедельник
Абдукодир Хусанов определился с номером, под которым будет играть за «Ман Сити».
Телеграм-канал O’zbekiston Legionerlari опубликовал фотографии с новой футболкой защитника. 20-летний игрок взял 45-й номер.
Также сообщается, что официальная презентация Хусанова пройдет в понедельник, а сам он в субботу уже провел первую тренировку с новыми партнерами.
Ранее стало известно, что «Ланс» получит за Абдукодира рекордные для себя 50 млн евро с учетом бонусов.
Фото: t.me/legioner_tvfk
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: O’zbekiston Legionerlari
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