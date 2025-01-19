Хусанов взял в «Ман Сити» 45-й номер и уже провел первую тренировку. Презентация пройдет в понедельник

Абдукодир Хусанов определился с номером, под которым будет играть за «Ман Сити».

Телеграм-канал O’zbekiston Legionerlari опубликовал фотографии с новой футболкой защитника. 20-летний игрок взял 45-й номер.

Также сообщается, что официальная презентация Хусанова пройдет в понедельник, а сам он в субботу уже провел первую тренировку с новыми партнерами.

Ранее стало известно , что «Ланс » получит за Абдукодира рекордные для себя 50 млн евро с учетом бонусов.

Фото: t.me/legioner_tvfk