Аршавин об истекающем соглашении Родригао: «Зенит» вряд ли будет предлагать ему новый контракт»
Андрей Аршавин считает, что «Зенит» не продлит контракт с защитником Родригао.
В этом сезоне бразилец провел 7 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.
«Есть момент с Родригао, потому что у него через полгода заканчивается контракт. Захочет ли он сам уйти или решит досидеть… «Зенит» вряд ли будет предлагать ему новый контракт, мне так кажется.
Если Артур не устраивает и есть договоренность с другим футболистом, то его могут поменять.
Думаю, пока определенности нет, потому что в межсезонье слишком уж тихо. Пока все слухи только в бразильских газетах», — сказал заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию.
Родригао интересен «Васко да Гама» и «Аль-Охдуду». Бразильцы хотят, чтобы «Зенит» отпустил защитника бесплатно
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем