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  • Аршавин об истекающем соглашении Родригао: «Зенит» вряд ли будет предлагать ему новый контракт»
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Аршавин об истекающем соглашении Родригао: «Зенит» вряд ли будет предлагать ему новый контракт»

Андрей Аршавин считает, что «Зенит» не продлит контракт с защитником Родригао.

В этом сезоне бразилец провел 7 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

«Есть момент с Родригао, потому что у него через полгода заканчивается контракт. Захочет ли он сам уйти или решит досидеть… «Зенит» вряд ли будет предлагать ему новый контракт, мне так кажется.

Если Артур не устраивает и есть договоренность с другим футболистом, то его могут поменять.

Думаю, пока определенности нет, потому что в межсезонье слишком уж тихо. Пока все слухи только в бразильских газетах», — сказал заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию.

Родригао интересен «Васко да Гама» и «Аль-Охдуду». Бразильцы хотят, чтобы «Зенит» отпустил защитника бесплатно

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoРодригао
logoАндрей Аршавин
logoпремьер-лига Россия
logoАртур Гимараэс
logoЗенит
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