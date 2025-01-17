Аршавин об истекающем соглашении Родригао: «Зенит» вряд ли будет предлагать ему новый контракт»

Андрей Аршавин считает, что «Зенит» не продлит контракт с защитником Родригао.

В этом сезоне бразилец провел 7 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

«Есть момент с Родригао, потому что у него через полгода заканчивается контракт. Захочет ли он сам уйти или решит досидеть… «Зенит» вряд ли будет предлагать ему новый контракт, мне так кажется.

Если Артур не устраивает и есть договоренность с другим футболистом, то его могут поменять.

Думаю, пока определенности нет, потому что в межсезонье слишком уж тихо. Пока все слухи только в бразильских газетах», — сказал заместитель председателя правления «Зенита » по спортивному развитию.

Родригао интересен «Васко да Гама» и «Аль-Охдуду». Бразильцы хотят, чтобы «Зенит» отпустил защитника бесплатно