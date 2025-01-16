«Зенит» может заплатить до 25 млн евро за Луиса Энрике. В трансфер вингера «Ботафого» могут включить Вендела и Артура

«Зенит» вновь пытается подписать бразильского вингера Луиса Энрике Андре.

В августе 2023 года «Зенит» предлагал около 20 млн евро за правого полузащитника, тогда игравшего в «Бетисе», но получил отказ, испанцы хотели выручить 35 млн.

Теперь, когда Луис Энрике выступает за «Ботафого», клуб из Санкт-Петербурга вернулся к кандидатуре 24-летнего бразильца.

Ранее сообщалось , что клуб из Рио-де-Жанейро намерен подписать хавбека петербуржцев Вендела . Как утверждает BTB Sports, в трансфер могут включить Энрике и вингера россиян Артура .

Как информирует журналист Андре Эрнан, трансфер Луиса Энрике в «Зенит » можетбыть самостоятельным, без включения других футболистов. Стоимость сделки оценивается до 25 млн евро. Еще два клуба, из Италии и Англии, хотят заполучить игрока.

Энрике забил 12 голов и сделал 6 ассистов в 55 матчах за «Ботафого». В 6 матчах за сборную Бразилии он забил 2 гола и сделал 1 ассист. Его подробная статистика – здесь .

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