Александр Мостовой: «На место Артура «Зенит» может купить еще троих таких же. Трансфер не провальный, хотя в 10 раз больше заплатили, чем «Спартак» за Виллиана Жозе»

Александр Мостовой высказался о возможном уходе Артура из «Зенита».

– Артура купили за 15 миллионов евро. Можно ли сказать, что это провальный трансфер? Кто знал, что Артур будет основным? Никто. Потому что в «Зените» еще человек 15 хотят быть в основе.

– Его рассматривали как потенциальную замену Малкома.

– Значит, можно говорить, что этот трансфер провальный? Думаю, что нельзя. Хотя денег в 10 раз больше заплатили, чем «Спартак » за Виллиана Жозе .

Наверняка Артур хочет играть, а в «Зените» у него мало игрового времени, он сидит в запасе. Он говорит: «Зачем мне сидеть? Давайте я лучше поеду туда, буду играть хотя бы». Это нормальная, стандартная ситуация в футболе.

– В таком случае «Зениту» стоит все-таки расставаться с игроком?

– По логике – да. Если он сам хочет уйти, то почему нет? Тем более у «Зенита » проблем нет, он может на место Артура купить еще троих таких же.

– Если за него получат потраченные 15 миллионов евро, то это будет успехом?

– Если смогут продать за такую сумму, то, конечно, это будет успехом. Но, я думаю, наверное, его в аренду отправят, – заявил экс-игрок сборной России.