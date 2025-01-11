Александр Мостовой: «На место Артура «Зенит» может купить еще троих таких же. Трансфер не провальный, хотя в 10 раз больше заплатили, чем «Спартак» за Виллиана Жозе»
– Артура купили за 15 миллионов евро. Можно ли сказать, что это провальный трансфер? Кто знал, что Артур будет основным? Никто. Потому что в «Зените» еще человек 15 хотят быть в основе.
– Его рассматривали как потенциальную замену Малкома.
– Значит, можно говорить, что этот трансфер провальный? Думаю, что нельзя. Хотя денег в 10 раз больше заплатили, чем «Спартак» за Виллиана Жозе.
Наверняка Артур хочет играть, а в «Зените» у него мало игрового времени, он сидит в запасе. Он говорит: «Зачем мне сидеть? Давайте я лучше поеду туда, буду играть хотя бы». Это нормальная, стандартная ситуация в футболе.
– В таком случае «Зениту» стоит все-таки расставаться с игроком?
– По логике – да. Если он сам хочет уйти, то почему нет? Тем более у «Зенита» проблем нет, он может на место Артура купить еще троих таких же.
– Если за него получат потраченные 15 миллионов евро, то это будет успехом?
– Если смогут продать за такую сумму, то, конечно, это будет успехом. Но, я думаю, наверное, его в аренду отправят, – заявил экс-игрок сборной России.
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