  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Александр Мостовой: «На место Артура «Зенит» может купить еще троих таких же. Трансфер не провальный, хотя в 10 раз больше заплатили, чем «Спартак» за Виллиана Жозе»
4

Александр Мостовой: «На место Артура «Зенит» может купить еще троих таких же. Трансфер не провальный, хотя в 10 раз больше заплатили, чем «Спартак» за Виллиана Жозе»

Александр Мостовой высказался о возможном уходе Артура из «Зенита».

– Артура купили за 15 миллионов евро. Можно ли сказать, что это провальный трансфер? Кто знал, что Артур будет основным? Никто. Потому что в «Зените» еще человек 15 хотят быть в основе.

– Его рассматривали как потенциальную замену Малкома.

– Значит, можно говорить, что этот трансфер провальный? Думаю, что нельзя. Хотя денег в 10 раз больше заплатили, чем «Спартак» за Виллиана Жозе.

Наверняка Артур хочет играть, а в «Зените» у него мало игрового времени, он сидит в запасе. Он говорит: «Зачем мне сидеть? Давайте я лучше поеду туда, буду играть хотя бы». Это нормальная, стандартная ситуация в футболе.

– В таком случае «Зениту» стоит все-таки расставаться с игроком?

– По логике – да. Если он сам хочет уйти, то почему нет? Тем более у «Зенита» проблем нет, он может на место Артура купить еще троих таких же.

– Если за него получат потраченные 15 миллионов евро, то это будет успехом?

– Если смогут продать за такую сумму, то, конечно, это будет успехом. Но, я думаю, наверное, его в аренду отправят, – заявил экс-игрок сборной России.

Опубликовано: Sports
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoАртур Гимараэс
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Мостовой
logoСпартак
logoВиллиан Жозе
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Агент Барбоза о будущем Артура: «Полезный игрок для «Зенита». Предложение «Атлетико Минейро» показывает его перспективу»
149 января, 07:58
Наумов о будущем Семака в «Зените» в случае потери чемпионства: «Начнут говорить, что в год 100-летия тренерский штаб не так активно стал работать. Нужно избавиться от игроков, потерявших мотивацию»
108 января, 05:52
«Атлетико Минейро» готов купить Артура у «Зенита» за 10 млн евро плюс 10% от перепродажи (Фабрицио Романо)
347 января, 04:40
Рекомендуем
Главные новости
Хвича попросил «Наполи» продать его, сообщил Конте: «Я расстроен, это было как гром среди ясного неба. Я надеялся убедить его в качестве проекта, но, очевидно, мне не удалось»
только что
Анчелотти о матче с «Барсой» в Суперкубке после 0:4 в предыдущем класико: «Сезон продолжается. Это финал, и «Реал» близок к очередному титулу, так что мы настроены позитивно»
27 минут назад
Борис Ротенберг-младший: «Брат Роман любит хоккей, я – футбол. Мы делаем все, чтобы российский спорт сделал шаг вперед. Прошу СМИ больше работать вместе»
3021 минуту назад
«10 секунд бокса, да? Нежный придурок». Беллингем – упавшему после касания Винисиуса Маффео
2635 минут назад
Быстров о российском футболе: «Приходить одному и быть против стаи чаек – не вариант, меня уволят через месяц, так как не буду с кем-то согласен. Заходить надо со своей командой»
1259 минут назад
ЦСКА подписал воспитанника «Зенита» Ананьева. Контракт с хавбеком – на 3,5 года
32сегодня, 12:45Фото
Флик об опоздании Пеньи: «В Испании, возможно, другой менталитет. Но игроки – профессионалы, они должны приходить вовремя»
17сегодня, 12:37
Кубок Англии. 3-й раунд. «Ливерпуль» принимает «Аккрингтон», «Челси» сыграет с «Моркэмом», «Ман Сити» против «Солфорд Сити»
35сегодня, 12:15Live
«К «Барсе» и «Реалу» применяются одни правила, а к простым смертным – другие. Стыдно». Президент «Севильи» о разрешении на регистрацию Ольмо и Виктора
56сегодня, 12:09
Анчелотти и Флик сделали фото с трофеем перед финалом Суперкубка Испании
23сегодня, 11:50Фото
Ко всем новостям
Последние новости
«Ливерпуль» – «Аккрингтон». 3:0 – Жота, Трент и Дэннс забили. Онлайн-трансляция
48 минут назадLive
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома играет с «Аль-Орубой», «Аль-Иттихад» Бензема – с «Аль-Фейхой»
1313 минут назадLive
«Удинезе» – «Аталанта». Лукман и де Кетеларе играют. Онлайн-трансляция начнется в 17:00
153 минуты назад
Чемпионат Испании. «Жирона» в гостях у «Алавеса», «Атлетико» примет «Осасуну» в воскресенье, «Сосьедад» Захаряна сыграет с «Вильярреалом» в понедельник
358 минут назадLive
Холанд о сезоне «Ман Сити»: «Мы играли недостаточно хорошо, я не показывал лучшую игру. Нужно работать усерднее»
3сегодня, 12:28
Губерниев допустил, что заявления Федорищева о коррупции в судействе «спустят на тормозах»: «Мы же в России живем, поэтому все что угодно может быть. Ждем продолжения банкета»
10сегодня, 12:23
«Бавария» отдаст Ибрагимовича в аренду «Лацио» с правом выкупа за 8-10 млн евро. Римляне будут платить зарплату Арийону
8сегодня, 11:55
«Наполи» отдал Фолоруншо «Фиорентине» в аренду с правом выкупа за 8 млн евро
сегодня, 11:33Фото
Бензема не планирует завершать карьеру: «Мое тело в порядке. Хочу взять трофей с «Аль-Иттихадом»
2сегодня, 11:28
Кубок португальской лиги. Финал. «Спортинг» против «Бенфики». Прямая трансляция на Спортсе’’ в 22:45, комментировать будут Лукомский и Юран
2сегодня, 10:20
Рекомендуем