Ионов о завершении карьеры: «Семья в Питере, ребенок пошел в первый класс, а я в Екатеринбурге один. Понимал, что хочу учиться на тренера – в феврале буду поступать»
Во вторник «Урал» объявил о расторжении контракта с 35-летним вингером.
– Мы хорошо расстались с «Уралом». Спасибо клубу и городу Екатеринбург за то, что хорошо приняли меня. Я познакомился с действительно хорошими людьми. От всей души желаю «Уралу» решить поставленные задачи и выйти в РПЛ. Видно, как Григорий Викторович Иванов переживает за команду, болеет всем сердцем и помогает клубу. Хочу сказать приятные слова в адрес медицинского и тренерского штаба и, конечно, руководству клуба.
В отпуске у меня было время подумать о будущем. Я принял участие в тренировочном процессе родной СШОР, где начинал свой футбольный путь. Пошел на время отпуска помогать Игорю Денисову. За время, что я провел там, он вдохновил и мотивировал. У нас много общего отзывается в футбольных идеях и планах. После этого я принял решение пойти помогать Денисову, а уже в феврале начать поступление в Высшую школу тренеров.
– Что сподвигло закончить карьеру игрока?
– Комплекс причин. У меня в голове было понимание, что хочу пойти обучаться на тренера. Нужно было зажечь этот огонь. Позвонил Игорю и спросил: «Можно я приду посмотреть на твои тренировки, поучаствую в процессе?» Я находился внутри команды, помогал детям изнутри. И тогда этот огонь загорелся.
Второй момент – в Екатеринбурге я находился один. Семья в Питере, ребенок пошел в первый класс, занимается футболом. Эти факторы в комплексе подтолкнули принять решение о завершении карьеры игрока, – сказал бывший игрок сборной России.
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