Томаров станет главным тренером «Урала», подтвердил президент клуба Иванов. У Шатова нет лицензии Pro

Президент «Урала» подтвердил, что главным тренером команды станет Сергей Томаров.

Сообщалось , что де-факто екатеринбуржцев возглавляет Олег Шатов , но у него, в отличие от Томарова, нет лицензии категории Pro.

— «Урал» сообщил, что Ромащенко войдет в тренерский штаб. В каком статусе?

— Это квалифицированный тренер, он поможет молодому тренерскому штабу, команде и клубу. Уверен, «Уралу » пригодится его большой опыт.

— Определились, кто будет главным тренером?

— Им будет Сергей Томаров .

— Тренерский штаб после этого укомплектован?

— Да, — сказал Григорий Иванов .

После 21 туров «Урал» с 37 очками занимает в таблице Мелбет Первой лиги третье место.