Томаров станет главным тренером «Урала», подтвердил президент клуба Иванов. У Шатова нет лицензии Pro
Президент «Урала» подтвердил, что главным тренером команды станет Сергей Томаров.
Сообщалось, что де-факто екатеринбуржцев возглавляет Олег Шатов, но у него, в отличие от Томарова, нет лицензии категории Pro.
— «Урал» сообщил, что Ромащенко войдет в тренерский штаб. В каком статусе?
— Это квалифицированный тренер, он поможет молодому тренерскому штабу, команде и клубу. Уверен, «Уралу» пригодится его большой опыт.
— Определились, кто будет главным тренером?
— Им будет Сергей Томаров.
— Тренерский штаб после этого укомплектован?
— Да, — сказал Григорий Иванов.
После 21 туров «Урал» с 37 очками занимает в таблице Мелбет Первой лиги третье место.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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