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  • Томаров станет главным тренером «Урала», подтвердил президент клуба Иванов. У Шатова нет лицензии Pro
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Томаров станет главным тренером «Урала», подтвердил президент клуба Иванов. У Шатова нет лицензии Pro

Президент «Урала» подтвердил, что главным тренером команды станет Сергей Томаров.

Сообщалось, что де-факто екатеринбуржцев возглавляет Олег Шатов, но у него, в отличие от Томарова, нет лицензии категории Pro.

— «Урал» сообщил, что Ромащенко войдет в тренерский штаб. В каком статусе?

— Это квалифицированный тренер, он поможет молодому тренерскому штабу, команде и клубу. Уверен, «Уралу» пригодится его большой опыт.

— Определились, кто будет главным тренером?

— Им будет Сергей Томаров.

— Тренерский штаб после этого укомплектован?

— Да, — сказал Григорий Иванов.

После 21 туров «Урал» с 37 очками занимает в таблице Мелбет Первой лиги третье место.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoУрал
logoОлег Шатов
logoСергей Томаров
logoГригорий Иванов
logoМирослав Ромащенко
logoПервая лига
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