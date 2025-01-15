«Урал» готов предоставить Бикфалви любую должность в клубе, заявил президент Иванов

«Урал» готов предоставить Эрику Бикфалви любую должность.

Ранее клуб из Екатеринбурга и румынский футболист расторгли контракт по обоюдному согласию. Бикфалви выступал за команду с января 2017 года.

«Отношусь к Эрику с огромным уважением. Он еще хочет играть в футбол. Мы вчера с ним долго общались. Он сказал: «Викторович, я чувствую в себе силы и хочу еще поиграть».

Если у него не будет никаких предложений и он будет готов работать у нас в клубе, мы будем готовы предоставить ему любую должность», -сказал президент «Урала » Григорий Иванов .

В текущем сезоне он провел только 2 матча за команду в Мелбет Первой лиге.