«Урал» готов предоставить Бикфалви любую должность в клубе, заявил президент Иванов
«Урал» готов предоставить Эрику Бикфалви любую должность.
Ранее клуб из Екатеринбурга и румынский футболист расторгли контракт по обоюдному согласию. Бикфалви выступал за команду с января 2017 года.
«Отношусь к Эрику с огромным уважением. Он еще хочет играть в футбол. Мы вчера с ним долго общались. Он сказал: «Викторович, я чувствую в себе силы и хочу еще поиграть».
Если у него не будет никаких предложений и он будет готов работать у нас в клубе, мы будем готовы предоставить ему любую должность», -сказал президент «Урала» Григорий Иванов.
В текущем сезоне он провел только 2 матча за команду в Мелбет Первой лиге.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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