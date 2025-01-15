  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Урал» готов предоставить Бикфалви любую должность в клубе, заявил президент Иванов
7

«Урал» готов предоставить Бикфалви любую должность в клубе, заявил президент Иванов

«Урал» готов предоставить Эрику Бикфалви любую должность.

Ранее клуб из Екатеринбурга и румынский футболист расторгли контракт по обоюдному согласию. Бикфалви выступал за команду с января 2017 года.

«Отношусь к Эрику с огромным уважением. Он еще хочет играть в футбол. Мы вчера с ним долго общались. Он сказал: «Викторович, я чувствую в себе силы и хочу еще поиграть».

Если у него не будет никаких предложений и он будет готов работать у нас в клубе, мы будем готовы предоставить ему любую должность», -сказал президент «Урала» Григорий Иванов.

В текущем сезоне он провел только 2 матча за команду в Мелбет Первой лиге. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoУрал
logoГригорий Иванов
logoСпорт-Экспресс
logoПервая лига
logoЭрик Бикфалви
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Бикфалви покинул «Урал» после 8 лет в команде. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию
36сегодня, 06:20
Рекомендуем
Главные новости
Раноккия про Ванду: «Каждый раз после ее выступлений на ТВ пресс-атташе «Интера» обливался холодным потом – все всплывало наружу. Раздевалка – это святое, а жены все время создают шумиху»
37 минут назад
Роналду будет владеть 5% «Аль-Насра» после продления контракта. За сезон он получит 183 млн евро – больше всех среди футболистов (Marca)
1814 минут назад
Черчесов о «паненке» Смолова в матче с Хорватией: «Набрал бы Саламыча и на психологе два года бы сэкономил. Я об этом вообще не вспоминаю, никаких вопросов к нему не было и не будет»
616 минут назад
Лещук о президентстве Трампа в США: «Тяжело судить, к чему это приведет. Только создатели «Симпсонов» все знают – пожар в Лос-Анджелесе они тоже предсказали»
2226 минут назад
Араухо передумал уходить из «Барсы» после беседы с Деку. Защитник может продлить контракт в ближайшее время (Mundo Deportivo)
3044 минуты назад
Головин о словах про то, что «Зенит» – самый популярный российский клуб в Европе: «Где бы я ни был, все говорят про него. Слышу от людей: «Зенит», «Зенит»
4049 минут назад
«Спартак» за 2,5 млн рублей купил у «Зенита» 16-летнего Сорокина. Хавбек 3 раза отказал петербуржцам в продлении контракта (Иван Карпов)
4656 минут назад
Мостовой о причине прогресса «Спартака»: «Увольнение некомпетентных людей. Станковича уважают. За что было уважать скаутов Абаскаля и Тедеско?»
19сегодня, 08:57
Лещук о замедлении YouTube: «Rutube тоже нормально! Смотрю «Гарри Поттера» в хорошем качестве, никакой рекламы. Есть плюсы»
153сегодня, 08:47
Александр Головин: «Завершать карьеру буду точно в России – скучаю по стране, менталитету. Не представляю себя в «Спартаке». В каком-то другом клубе – да»
67сегодня, 08:37
Ко всем новостям
Последние новости
Головин – лучший футболист 2024 года в России по версии журнала «Футбол»
12 минуты назад
Кэмпбелл надеется, что Кейн сможет выиграть трофей: «Он заслужил, невероятный бомбардир. Харри слишком хорош, чтобы не выиграть титул»
27 минут назад
Пети о трансферах «Арсенала»: «Следовало купить нападающего. Подписали Калафьори, но на этой позиции уже было 2-3 футболиста»
40 минут назад
Кубок Франции. «ПСЖ» сыграет с «Эспали-Сен-Марсель», «Лион» против «Бургуан Жалье»
253 минуты назад
Семшов о Личке в «Динамо»: «Не вижу поводов для отставки. Нужно дать поработать года 2-3, чтобы он слепил то, что хочет видеть»
5сегодня, 09:10
«Интер» – «Болонья». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 09:10
С «Райо» сняли трансферный бан – клуб решил вопрос с компенсацией за подготовку Сисса. «Мальорка» работает над устранением проблемы
сегодня, 09:02
Пеп эмоционально поговорил с Ортегой после упущенной победы над «Брентфордом». Тренер «Сити» хватал вратаря за шею, кричал на него, обнимал и бил
19сегодня, 08:37Видео
«Арсенал» – «Тоттенхэм». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
9сегодня, 07:55
Головин о том, что ничего не выиграл с «Монако»: «Я никогда не мыслил трофеями. Когда переходил, думал о том, чтобы поиграть на более высоком уровне, чем в РПЛ»
9сегодня, 07:40
Рекомендуем