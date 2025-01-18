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Хомуха о «Зените»: «Трансфер Луиса Энрике – бессмысленная покупка, тем более сейчас нет еврокубков»

Дмитрий Хомуха считает бессмысленным трансфер Луиса Энрике в «Зенит».

Ранее сообщалось, что владелец «Ботафого» подтвердил, что сделка близка к завершению. Сумма трансфера может составить 35 млн евро. 

– Трансфер Луиса Энрике – бессмысленная покупка, тем более сейчас нет еврокубков. Ожидаемо, что «Зенит» хочет усилить состав. Если Энрике здесь себя проявит, то сможет потом уехать, например, в Саудовскую Аравию.

– «Зенит» покупает этого футболиста за такие большие деньги, потому что чувствует, что уязвим?

– Два сезона подряд все об этом говорят. Конкуренты становятся сильнее и навязывают борьбу «Зениту», – сказал экс-игрок петербургского клуба.

🤯 «Зенит» отдаст 35 млн евро за «Короля Америки»? Знакомьтесь, Луис Энрике

Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
logoЛуис Энрике Андре
logoпремьер-лига Россия
logoБотафого
logoЗенит
logoДмитрий Хомуха
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