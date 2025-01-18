Ролан Гусев о Хвиче в «ПСЖ»: «Париж способен выиграть Лигу чемпионов. С их хозяевами, финансовой базой. Пора»
Ролан Гусев оценил переход Хвичи Кварацхелии из «Наполи» в «ПСЖ».
- Все правильно сделал?
— Не о чем говорить, безусловно. Париж в ближайшее время способен выиграть Лигу чемпионов. С их хозяевами, финансовой базой. Пора.
А «Наполи» – не думаю, что до такого доберется. Во всяком случае, куда дальше, – сказал ассистент тренера «Динамо».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Livesport.ru
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