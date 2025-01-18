«Милан» продал Ромеро «Крус Асуль» за 3,5 млн евро и отдал Пеллегрино «Уракану» в аренду

«Милан» объявил о двух трансферах.

«Россонери» отозвали защитника Марко Пеллегрино из «Индепендьенте» и отправили до лета 2025 года в «Уракан».

Аренда полузащитника Луки Ромеро в «Алавес» тоже была прервана. 20-летнего футболиста продали «Крус Асуль». Sempremilan со ссылкой на Calciomercato сообщает , что «Милан» получит 3,5 млн евро.