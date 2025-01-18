«Милан» продал Ромеро «Крус Асуль» за 3,5 млн евро и отдал Пеллегрино «Уракану» в аренду
«Милан» объявил о двух трансферах.
«Россонери» отозвали защитника Марко Пеллегрино из «Индепендьенте» и отправили до лета 2025 года в «Уракан».
Аренда полузащитника Луки Ромеро в «Алавес» тоже была прервана. 20-летнего футболиста продали «Крус Асуль». Sempremilan со ссылкой на Calciomercato сообщает, что «Милан» получит 3,5 млн евро.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Милана»
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