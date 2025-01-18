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  • Касорла о Хави: «Он возглавил «Барсу» в трудную минуту из любви к клубу и вернул ее в борьбу за титулы. Это не оценили по достоинству, он много страдал»
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Касорла о Хави: «Он возглавил «Барсу» в трудную минуту из любви к клубу и вернул ее в борьбу за титулы. Это не оценили по достоинству, он много страдал»

Санти Касорла высказался о работе Хави в «Барселоне».

Бывший полузащитник «блауграны» возглавлял команду с 2021 по 2024 год.

«Я знаю, что Хави относится к «Барселоне» так же, как я отношусь к «Овьедо». Он занял место на тренерской скамье в трудную минуту из любви к клубу и потому, что хотел помочь.

Он доверял молодым игрокам, которые сейчас становятся звездами мирового класса, например, Ламину Ямалю и Пау Кубарси. Он вернул команду в борьбу за титулы. Но это не было оценено по достоинству. Они были несправедливы к нему, и он много страдал.

Я говорил с ним, у него были очень тяжелые времена. Теперь он хочет отдохнуть и провести время со своей семьей. Но в будущем он вернется к тренерской работе», – сказал экс-игрок сборной Испании в интервью The Athletic.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
logoХави
logoСанти Касорла
logoЛа Лига
logoБарселона
logoПау Кубарси
logoЛамин Ямаль
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