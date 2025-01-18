Касорла о Хави: «Он возглавил «Барсу» в трудную минуту из любви к клубу и вернул ее в борьбу за титулы. Это не оценили по достоинству, он много страдал»
Санти Касорла высказался о работе Хави в «Барселоне».
Бывший полузащитник «блауграны» возглавлял команду с 2021 по 2024 год.
«Я знаю, что Хави относится к «Барселоне» так же, как я отношусь к «Овьедо». Он занял место на тренерской скамье в трудную минуту из любви к клубу и потому, что хотел помочь.
Он доверял молодым игрокам, которые сейчас становятся звездами мирового класса, например, Ламину Ямалю и Пау Кубарси. Он вернул команду в борьбу за титулы. Но это не было оценено по достоинству. Они были несправедливы к нему, и он много страдал.
Я говорил с ним, у него были очень тяжелые времена. Теперь он хочет отдохнуть и провести время со своей семьей. Но в будущем он вернется к тренерской работе», – сказал экс-игрок сборной Испании в интервью The Athletic.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем