Илкай Гюндоган: «Барса» вела 1:0 у «Порту», и вдруг стало тяжело. Через 10 минут я обнаружил, что Ямаль ушел в туалет! Штаб не хотел менять его сразу, ждал возвращения. Я спросил: «Что вообще происходит?»
Илкай Гюндоган рассказал, как Ламин Ямаль уходил в туалет во время матча ЛЧ.
«В прошлом сезоне мы играли против «Порту», вели 1:0, все шло хорошо. На 60-й минуте нам вдруг стало тяжело. Я почувствовал, что команда соперника стала играть намного лучше, как будто у нее появился дополнительный игрок.
Через 10 минут я обнаружил, что один из наших футболистов покинул поле и пошел в туалет! Это был Ламин.
Ламин был важным игроком, поэтому штаб не хотел менять его сразу. Они ждали, когда он вернется. Когда я узнал об этом, я сказал: «Ребята, что вообще происходит? Мы играем вдесятером! Разве вы не хотите сделать замену?»
В итоге им пришлось сделать замену, потому что они так долго ждали его, а он все не возвращался», – сказал полузащитник, покинувший «блауграну» минувшим летом, в ходе The Ranveer Show.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Goal
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