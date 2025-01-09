Игроки «Барсы» рассматривали бойкот вызова в сборную Испании в марте, если бы Ольмо не зарегистрировали (As)

Игроки «Барсы» рассматривали бойкот сборной Испании из-за ситуации с Дани Ольмо.

Ранее Высший совет по спорту (CSD) разрешил каталонцам временно зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора на вторую часть сезона.

Таким образом, Ольмо сможет принять участие в мартовских матчах сборной Испании против Нидерландов в рамках 1/4 финала Лиги наций, если будет вызван.

Как сообщает As, испанские футболисты «Барселоны» рассматривали возможность бойкота вызова в сборную в случае, если Ольмо остался бы вне заявки из-за бюрократических, а не спортивных причин.

Игроки каталонского клуба планировали таким способом выразить протест Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), которая, по их мнению, заняла сторону президента Ла Лиги Хавьера Тебаса вместо того, чтобы защитить интересы игрока национальной команды.