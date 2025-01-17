«Динамо» хочет 20 млн евро с реальными бонусами за Бителло. «Ботафого» предлагал 10 млн десятью траншами, но сейчас клубы почти договорились («СЭ»)

«Динамо» хочет получить за Бителло как минимум 20 млн евро вместе с бонусами.

При этом дополнительные выплаты должны быть «реальными», пишет «Спорт-Экспресс ». Основную сумму следует перечислить одним или двумя траншами.

«Ботафого », работающий над сделкой, поначалу предлагал 10 млн евро и хотел перевести деньги в десять этапов.

На данный момент стороны уже близки к соглашению, как и сообщал инсайдер Иван Карпов.