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  • «Динамо» хочет 20 млн евро с реальными бонусами за Бителло. «Ботафого» предлагал 10 млн десятью траншами, но сейчас клубы почти договорились («СЭ»)
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«Динамо» хочет 20 млн евро с реальными бонусами за Бителло. «Ботафого» предлагал 10 млн десятью траншами, но сейчас клубы почти договорились («СЭ»)

«Динамо» хочет получить за Бителло как минимум 20 млн евро вместе с бонусами.

При этом дополнительные выплаты должны быть «реальными», пишет «Спорт-Экспресс». Основную сумму следует перечислить одним или двумя траншами.

«Ботафого», работающий над сделкой, поначалу предлагал 10 млн евро и хотел перевести деньги в десять этапов.

На данный момент стороны уже близки к соглашению, как и сообщал инсайдер Иван Карпов.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoБителло
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoСпорт-Экспресс
logoБотафого
logoвысшая лига Бразилия
возможные трансферы
деньги
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