Ширер допустил, что за 10 лет Холанд побьет его рекорд по голам в АПЛ: «Если будет оставаться в «Сити» так долго»

Алан Ширер допустил, что Эрлинг Холанд побьет его рекорд по голам в АПЛ.

На счету форварда «Манчестер Сити » 79 мячей в Премьер-лиге, рекорд принадлежит Ширеру – 260 голов.

Накануне Холанд продлил контракт с «горожанами» до 2034 года.

«Если он будет оставаться [в «Ман Сити»] так долго, то, без сомнений, побьет этот рекорд. Однажды он падет. И это мог бы сделать кто-нибудь другой – Кейн или Салах.

Великие бомбардиры с невероятными рекордами были и до того, как я родился. Так что мой рекорд когда-нибудь падет, я в этом уверен», – сказал экс-форвард «Ньюкасла» и «Блэкберна».