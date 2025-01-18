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Ширер допустил, что за 10 лет Холанд побьет его рекорд по голам в АПЛ: «Если будет оставаться в «Сити» так долго»

Алан Ширер допустил, что Эрлинг Холанд побьет его рекорд по голам в АПЛ.

На счету форварда «Манчестер Сити» 79 мячей в Премьер-лиге, рекорд принадлежит Ширеру – 260 голов.

Накануне Холанд продлил контракт с «горожанами» до 2034 года.

«Если он будет оставаться [в «Ман Сити»] так долго, то, без сомнений, побьет этот рекорд. Однажды он падет. И это мог бы сделать кто-нибудь другой – Кейн или Салах.

Великие бомбардиры с невероятными рекордами были и до того, как я родился. Так что мой рекорд когда-нибудь падет, я в этом уверен», – сказал экс-форвард «Ньюкасла» и «Блэкберна».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: BBC
logoЭрлинг Холанд
logoАлан Ширер
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
рекорды
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