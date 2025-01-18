Карло Анчелотти: «Чувствую поддержку «Реала». Свист болельщиков в мой адрес справедлив. Наша команда жива и будет бороться до конца»

Карло Анчелотти высказался о поддержке «Реала» и свисте болельщиков.

– Чувствуете ли вы поддержку со стороны клуба?

– У меня очень хорошие отношения со всеми в клубе. Я всегда чувствую поддержку, и так будет до последнего дня. Мы продолжаем работать вместе.

– Задумывались ли вы о том, что вам нужно для самосовершенствования?

– Думаю, всегда есть куда совершенствоваться. Нужно учиться. Если ты думаешь, что знаешь все, а это не мой случай, то нужно учиться и смотреть на новые вещи. Если вы думаете, что знаете все, вы начинаете снижать свой уровень. Мне приходится многое совершенствовать.

Бывают моменты, когда мы играем не очень хорошо, и я должен прибавлять. Матч с «Барсой» – моя ответственность, и то, что болельщики свистят в мой адрес, вполне приемлемо и справедливо. Болельщики не забывают о том, что мы сделали. Эта команда жива и будет бороться до конца, – сказал тренер «Реала ».