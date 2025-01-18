Анчелотти могут уволить из «Реала» в случае невыхода в 1/8 финала ЛЧ. Его временно заменит Солари в таком случае (Relevo)
В «Реале» растут сомнения насчет Карло Анчелотти.
Как пишет Relevo, почти наверняка итальянца уволят из «Реала», если команда не выйдет в 1/8 финала Лиги чемпионов.
В таком случае временной заменой Анчелотти станет директор мадридского клуба Сантьяго Солари.
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