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  • Анчелотти могут уволить из «Реала» в случае невыхода в 1/8 финала ЛЧ. Его временно заменит Солари в таком случае (Relevo)
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Анчелотти могут уволить из «Реала» в случае невыхода в 1/8 финала ЛЧ. Его временно заменит Солари в таком случае (Relevo)

В «Реале» растут сомнения насчет Карло Анчелотти.

Как пишет Relevo, почти наверняка итальянца уволят из «Реала», если команда не выйдет в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В таком случае временной заменой Анчелотти станет директор мадридского клуба Сантьяго Солари.

Опубликовано: Sports
Источник: Relevo
logoКарло Анчелотти
logoСантьяго Солари
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoЛига чемпионов УЕФА
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