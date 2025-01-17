Анчелотти о свисте фанатов «Реала»: «Бернабеу» хотел разбудить нас – когда игра стала усложняться, болельщики подталкивали. Для нас это нечто особенное»

Карло Анчелотти высказался о свисте болельщиков «Реала» на домашнем стадионе.

Вчера мадридцы одержали победу над «Сельтой» (5:2 доп. вр.) в 1/8 финала Кубка Испании. До 83-й минуты домашнего матча «Реал» выигрывал со счетом 2:0.

«Сегодня вечером «Бернабеу» свистел, чтобы разбудить нас, и когда игра стала усложняться, болельщики подталкивали нас.

Когда «Бернабеу » подталкивает нас, для нас это нечто особенное», – заявил главный тренер «Реала ».