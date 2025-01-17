Анчелотти о свисте фанатов «Реала»: «Бернабеу» хотел разбудить нас – когда игра стала усложняться, болельщики подталкивали. Для нас это нечто особенное»
Карло Анчелотти высказался о свисте болельщиков «Реала» на домашнем стадионе.
Вчера мадридцы одержали победу над «Сельтой» (5:2 доп. вр.) в 1/8 финала Кубка Испании. До 83-й минуты домашнего матча «Реал» выигрывал со счетом 2:0.
«Сегодня вечером «Бернабеу» свистел, чтобы разбудить нас, и когда игра стала усложняться, болельщики подталкивали нас.
Когда «Бернабеу» подталкивает нас, для нас это нечто особенное», – заявил главный тренер «Реала».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
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