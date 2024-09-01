Роналду – 1-й в рейтинге иностранцев в Саудовской Аравии по версии FourFourTwo. Неймар – 2-й, Малком – 27-й

Теги Карим Бензема Криштиану Роналду Христо Стоичков рейтинги Иван Ракитич Эвер Банега Неймар Бебето высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Джорджиньо Вейналдум Гжегож Крыховяк Аль-Иттифак Аль-Ахли Джидда Аль-Иттихад Джидда Аль-Шабаб Эр-Рияд Роберто Фирмино Эмерик Лапорт Садьо Мане Калиду Кулибали Рияд Марез Нголо Канте Рубен Невеш Малком Габриэль Вейга FourFourTwo Футбол

Криштиану Роналду возглавил список лучших легионеров лиги Саудовской Аравии.

Португалец, выступающий за «Аль-Наср» с 2023 года, занял первую строчку в рейтинге, составленном FourFourTwo. Всего в нем 33 иностранных футболиста, когда-либо игравших в саудовском чемпионате.

В топ-15 попали:

1. Криштиану Роналду, «Аль-Наср».

2. Неймар, «Аль-Хилаль».

3. Карим Бензема, «Аль-Иттихад».

4. Габриэль Вейга, «Аль-Ахли».

5. Рияд Марез, «Аль-Ахли».

6. Нголо Канте, «Аль-Иттихад».

7. Садьо Мане, «Аль-Наср».

8. Эмерик Лапорт, «Аль-Наср».

9. Бебето, «Аль-Иттихад».

10. Эвер Банега, «Аль-Шабаб».

11. Рубен Невеш, «Аль-Хилаль».

12. Джорджиньо Вейналдум, «Аль-Иттифак».

13. Иван Ракитич, «Аль-Шабаб».

14. Христо Стоичков, «Аль-Наср».

15. Калиду Кулибали, «Аль-Хилаль».

Роберто Фирмино занял 17-е место, Гжегож Крыховяк – 26-е, Малком – 27-е.

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27 комментариев
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Неймар второй 🤣🤣🤣 Или игра в покер тоже идёт в зачёт)
+23
0
+23
Неймар - 2 ( ни одного матча за клуб)
Малком - 27 (играет почти без замен)
Ну, саудиты....
+20
0
+20
А на чем основан рейтинг? Я так понимаю, что на популярности и «звездности», но тогда вопрос, как тут оказался Габриэль Вейга на 4 месте?
+8
0
+8
Неймар пару игр провел. Пока ему место в конце списка.
+3
0
+3
Очевидно, что тут речь не про мастерство, а про влияние на футбол Аравии.
Неймар не сыграл ни одного матча, как он оказался на втором?)))
И как на первом месте оказался Криш, который слил все турниры?))
Очевидно, что из-за того, что у него сотни миллионов подписчиков)
+4
-1
+3
Ответ Артем Шелудков
А там есть хоть одна команда без приставки Аль?
Если и нет, то что? У людей язык такой
+5
-2
+3
Ого, Стоичков карьеру возобновил?
+1
0
+1
Вейга это что-то. Во времена игры в Сельте мне казалось, что звездочка растет. Талант.
22 года - играет в СА. Упрекнуть сложно, деньги, но все равно стремно.
+1
0
+1
Ответ Федя Букин
А Месси где?🤔
Не уровень этого чемпионата
+4
-3
+1
Ответ Chyngyz Orozaliev
А где Митрович, который там штампует голы
Штампует голы.ему не до списков
0
0
0
А там есть хоть одна команда без приставки Аль?
+2
-2
0
Ответ Иван Лапин
Ого, Стоичков карьеру возобновил?
"....33 футболистов, когда-либо игравших в чемпионате СА..."
0
0
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Ответ Streetbor
Неймар второй 🤣🤣🤣 Или игра в покер тоже идёт в зачёт)
Сначала ты работаешь на зачётку, потом зачётка работает на тебя©️😅
+1
-1
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Ответ Федя Букин
А Месси где?🤔
в 2026м
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Митрович? Милинкович-Савич?
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я и забыл, что существует такой футболист - неймар
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Хорошая там компания. А россиян опять задвигают
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Просто в FourFourTwo никто не смотрит, поэтому составили по привычке.
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Если внезапно отключатся соцсети, то Ранальда все равно останется первым номером - на чемпионате водокачки.
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А где Митрович, который там штампует голы
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а если в список включать не только легионеров, но и местных, сильно бы подвинулись указанные ребята?
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Малком ниже крысовяка. Всë что нужно знать об этом рейтинге
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