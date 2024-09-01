Роналду – 1-й в рейтинге иностранцев в Саудовской Аравии по версии FourFourTwo. Неймар – 2-й, Малком – 27-й
Криштиану Роналду возглавил список лучших легионеров лиги Саудовской Аравии.
Португалец, выступающий за «Аль-Наср» с 2023 года, занял первую строчку в рейтинге, составленном FourFourTwo. Всего в нем 33 иностранных футболиста, когда-либо игравших в саудовском чемпионате.
В топ-15 попали:
1. Криштиану Роналду, «Аль-Наср».
2. Неймар, «Аль-Хилаль».
3. Карим Бензема, «Аль-Иттихад».
4. Габриэль Вейга, «Аль-Ахли».
5. Рияд Марез, «Аль-Ахли».
6. Нголо Канте, «Аль-Иттихад».
7. Садьо Мане, «Аль-Наср».
8. Эмерик Лапорт, «Аль-Наср».
9. Бебето, «Аль-Иттихад».
10. Эвер Банега, «Аль-Шабаб».
11. Рубен Невеш, «Аль-Хилаль».
12. Джорджиньо Вейналдум, «Аль-Иттифак».
13. Иван Ракитич, «Аль-Шабаб».
14. Христо Стоичков, «Аль-Наср».
15. Калиду Кулибали, «Аль-Хилаль».
Роберто Фирмино занял 17-е место, Гжегож Крыховяк – 26-е, Малком – 27-е.
Малком - 27 (играет почти без замен)
Ну, саудиты....
Неймар не сыграл ни одного матча, как он оказался на втором?)))
И как на первом месте оказался Криш, который слил все турниры?))
Очевидно, что из-за того, что у него сотни миллионов подписчиков)
22 года - играет в СА. Упрекнуть сложно, деньги, но все равно стремно.