Роналду – 1-й в рейтинге иностранцев в Саудовской Аравии по версии FourFourTwo. Неймар – 2-й, Малком – 27-й

Криштиану Роналду возглавил список лучших легионеров лиги Саудовской Аравии.

Португалец, выступающий за «Аль-Наср» с 2023 года, занял первую строчку в рейтинге, составленном . Всего в нем 33 иностранных футболиста, когда-либо игравших в саудовском чемпионате.

В топ-15 попали:

1. , «Аль-Наср».

2. Неймар, «Аль-Хилаль».

3. , «Аль-Иттихад».

4. , «Аль-Ахли».

5. Рияд Марез, «Аль-Ахли».

6. Нголо Канте, «Аль-Иттихад».

7. , «Аль-Наср».

8. Эмерик Лапорт, «Аль-Наср».

9. Бебето, «Аль-Иттихад».

10. Эвер Банега, «Аль-Шабаб».

11. Рубен Невеш, «Аль-Хилаль».

12. Джорджиньо Вейналдум, «Аль-Иттифак».

13. Иван Ракитич, «Аль-Шабаб».

14. Христо Стоичков, «Аль-Наср».

15. Калиду Кулибали, «Аль-Хилаль».

Роберто Фирмино занял 17-е место, Гжегож Крыховяк – 26-е, Малком – 27-е.