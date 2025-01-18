«Милан» и Уокер согласовали контракт. «Ман Сити» может отпустить его в аренду с правом выкупа, а не расторгнуть соглашение
«Милан» близок к трансферу Кайла Уокера.
«Россонери» достигли соглашения с защитником и сейчас согласовывают детали с «Манчестер Сити», сообщает Джанлука Ди Марцио.
«Сити» может отдать футболиста в аренду с правом выкупа, а не расторгнуть с ним контракт.
Уокер провел 18 матчей во всех турнирах в этом сезоне и получил 3 желтые карточки. Его подробная статистика – здесь.
Уокер попросил «Сити» отпустить его. В претендентах «Милан» и Саудовская Аравия
Опубликовано: Sports
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем