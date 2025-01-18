«Милан» и Уокер согласовали контракт. «Ман Сити» может отпустить его в аренду с правом выкупа, а не расторгнуть соглашение

«Милан» близок к трансферу Кайла Уокера.

«Россонери» достигли соглашения с защитником и сейчас согласовывают детали с «Манчестер Сити », сообщает Джанлука Ди Марцио.

«Сити» может отдать футболиста в аренду с правом выкупа, а не расторгнуть с ним контракт.

Уокер провел 18 матчей во всех турнирах в этом сезоне и получил 3 желтые карточки. Его подробная статистика – здесь .

Уокер попросил «Сити» отпустить его. В претендентах «Милан» и Саудовская Аравия