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Перес утвержден кандидатом на пост президента «Реала». Если конкуренты не появятся до конца дня, Флорентино снова победит без выборов

Кандидатуру Флорентино Переса на пост президента «Реала» успешно утвердили.

Действующий президент представил свою кандидатуру в пятницу, которая была одобрена избирательной комиссией.

Срок подачи заявок кандидатов в президенты клуба истекает в субботу в 23:59 по местному времени. Если до конца дня не появятся другие кандидаты, Перес победит без выборов – и на следующей неделе во вторник его официально провозгласят президентом «Реала» до 2029 года.

Перес занимает должность президента «Реала» с 2009 года – тогда он был единственным кандидатом. В 2013-м, 2017-м и 2021-м у него также не было оппонентов.

Опубликовано: Sports
Источник: Marca
logoФлорентино Перес
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
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