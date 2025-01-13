Гави поблагодарил Переса за поддержку после разрыва «крестов». Хавбек «Барсы» обратился к президенту «Реала» после финала Суперкубка Испании
Гави поблагодарил президента «Реала» за поддержку после травмы.
Как пишет Diario Sport, после финала Суперкубка Испании, в котором «Барселона» обыграла «Реал» со счетом 5:2, полузащитник каталонской команды обратился к Флорентино Пересу.
«Я хочу поблагодарить вас за письмо, которое вы прислали мне, когда я получил травму», – сказал Гави.
Напомним, испанский футболист порвал крестообразную связку колена в ноябре 2023 года. Президент мадридцев Перес направил ему письмо со словами поддержки.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Diario Sport
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