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Медведев опроверг, что «Ботафого» сделал предложение по Венделу: «Это не так»

В «Зените» опровергли информацию об интересе к Венделу из Бразилии.

Сообщалось, что переговоры о трансфере Вендела ведет «Ботафого». Сам полузащитник готов покинуть Россию и вернуться в бразильский чемпионат.

– Бразильское издание Globo сообщает, что «Ботафого» сделал официальное предложение о трансфере Вендела, который намерен покинуть РПЛ. Действительно ли это так?

– Нет, не так, – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

В нынешнем сезоне Вендел отметился 2 голами и 11 голевыми передачами в 19 матчах за «Зенит». Его статистику можно найти здесь.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Vseprosport
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