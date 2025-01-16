Медведев опроверг, что «Ботафого» сделал предложение по Венделу: «Это не так»

В «Зените» опровергли информацию об интересе к Венделу из Бразилии.

Сообщалось , что переговоры о трансфере Вендела ведет «Ботафого ». Сам полузащитник готов покинуть Россию и вернуться в бразильский чемпионат.

– Бразильское издание Globo сообщает, что «Ботафого» сделал официальное предложение о трансфере Вендела, который намерен покинуть РПЛ. Действительно ли это так?

– Нет, не так, – сказал председатель правления «Зенита » Александр Медведев .

В нынешнем сезоне Вендел отметился 2 голами и 11 голевыми передачами в 19 матчах за «Зенит». Его статистику можно найти здесь .