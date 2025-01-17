Аморим об «МЮ»: «Есть трудности с высоким прессингом, команда не привыкла и начинает нервничать. С «Саутгемптоном» не было недостатка энтузиазма, но отсутствовали скорость и контроль»
«Манчестер Юнайтед» одолел «Саутгемптон» (3:1) на «Олд Траффорд» в 21-м туре АПЛ.
«Играя на этом стадионе, испытываешь другое давление – мы проиграли здесь последние три матча. Мы пытаемся прессинговать соперника в построении, и чувствуются трудности. Затем они выстраивают линии и создают нам много проблем.
На данный момент у нас есть трудности с высоким прессингом. Команда не привыкла делать это, и это выглядит как отсутствие энтузиазма. Угарте опаздывает, Кобби Майну опаздывает, Бруну выходит за пределы штрафной, а мяч оказывается внутри. Затем один переход, и Йоро не может нагнать соперника. Это мелочи, из-за которых мы начинаем нервничать без мяча.
Но затем, имея один гол, одну возможность, команда может лучше контролировать игру.
Я хочу быть честным со своими игроками. Сегодня не было недостатка энтузиазма. Это было отсутствие скорости, а иногда и отсутствие контроля над игрой», – заявил главный тренер «Манчестер Юнайтед» в интервью TNT Sports.
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