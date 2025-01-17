Рубен Аморим: «Саутгемптон» был хорош, но у него закончились силы, и «МЮ» смог изменить игру. Нам еще многое нужно сделать»

Рубен Аморим рад победе над «Саутгемптоном» (3:1).

«В итоге все сложилось хорошо. Очень тяжелый матч. «Саутгемптон » хорошо поработал, создавая свободные зоны между линиями. Его 20-й номер [Камаль Сулемана ] получал много свободного пространства, и у нас возникали кое-какие проблемы с тем, чтобы его остановить.

Но в конце игры у соперника закончились силы, это произошло в последние 30 минут, и тогда мы начали находить свободные зоны и смогли изменить игру.

Есть ощущение, что нам еще многое нужно сделать. Я чувствовал, что команда по-настоящему устала. Матч с «Ливерпулем», 120-минутный матч с «Арсеналом». Тут дело не только в физической усталости, но и в психологической. Но мы победили – давайте продолжать в том же духе», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед » в эфире TNT Sports.