Аморим о хет-трике Диалло: «Проделал отличную работу, но еще во многом должен прибавить»
Рубен Аморим оценил хет-трик Амада Диалло.
Хавбек «Манчестер Юнайтед» забил три гола в матче АПЛ с «Саутгемптоном» (3:1).
«Он проделал отличную работу, но еще во многом должен прибавить. Сегодня он играл на другой позиции и во втором тайме воспользовался своими качествами. Он хорошо поработал, но ему нужно готовиться к следующему матчу.
Все получится, если хорошо работать. Если он будет хорошо тренироваться, все будет хорошо. У него та же ответственность, как и любого другого игрока «МЮ». У него отличный отрезок, и в целом он проводит очень хороший сезон. В прошлом мы видели много таких игроков в составе «МЮ», поэтому он должен продолжать работать и играть в том же духе», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: BBC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем