Александр Мостовой: «Тедеско – мошенник в футболе. Я говорил, что его нужно убирать после Евро-2024. Видимо, до руководителей дошло, что он из себя представляет»
Александр Мостовой критично отозвался о Доменико Тедеско.
Экс-тренера «Спартака» ранее уволили из сборной Бельгии.
«Я не удивлен тому, что Тедеско убрали из сборной Бельгии. Он – мошенник в футболе, не понимаю, как таких назначают. Но такова реальность. Я говорил, что его нужно было убирать после Евро-2024, видимо, сейчас до руководителей дошло, что он из себя представляет», — сказал экс-игрок сборной России.
Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
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