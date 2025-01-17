Александр Мостовой: «Тедеско – мошенник в футболе. Я говорил, что его нужно убирать после Евро-2024. Видимо, до руководителей дошло, что он из себя представляет»

Александр Мостовой критично отозвался о Доменико Тедеско.

Экс-тренера «Спартака» ранее уволили из сборной Бельгии.

«Я не удивлен тому, что Тедеско убрали из сборной Бельгии. Он – мошенник в футболе, не понимаю, как таких назначают. Но такова реальность. Я говорил, что его нужно было убирать после Евро-2024, видимо, сейчас до руководителей дошло, что он из себя представляет», — сказал экс-игрок сборной России.