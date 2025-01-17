Тедеско сообщили об увольнении с поста тренера сборной Бельгии (Het Laatste Nieuws)
Доменико Тедеско решено уволить.
Het Laatste Nieuws сообщает, что новый технический директор Королевской бельгийской футбольной ассоциации Венсан Маннар завершил анализ выступлений национальной команды, и сегодня главному тренеру было объявлено о предстоящем расторжении контракта.
Отмечается, что официально о прекращении сотрудничества сообщат в течение дня.
Контракт Тедеско был рассчитан до 2026 года. Под его руководством команда провела 24 матча, одержав 12 побед и по шесть раз сыграв вничью и проиграв.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Het Laatste Nieuws
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