Тедеско сообщили об увольнении с поста тренера сборной Бельгии (Het Laatste Nieuws)

Доменико Тедеско решено уволить.

Het Laatste Nieuws сообщает, что новый технический директор Королевской бельгийской футбольной ассоциации Венсан Маннар завершил анализ выступлений национальной команды, и сегодня главному тренеру было объявлено о предстоящем расторжении контракта.

Отмечается, что официально о прекращении сотрудничества сообщат в течение дня.

Контракт Тедеско был рассчитан до 2026 года. Под его руководством команда провела 24 матча, одержав 12 побед и по шесть раз сыграв вничью и проиграв.