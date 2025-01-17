Мармуш не сыграет с дортмундской «Боруссией» из-за переговоров о трансфере. Сообщалось, что игрок переходит в «Ман Сити»
Омар Мармуш пропустит матч с дортмундской «Боруссией».
«Айнтрахт» в настоящее время ведет переговоры с другим клубом о трансфере Омара Мармуша. Поэтому игрок сегодня вне состава», – говорится в соцсетях немецкого клуба.
Ранее сообщилось, что «Ман Сити» согласовал трансфер Мармуша за 80 млн евро, включая бонусы.
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт «Айнтрахта» в X
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