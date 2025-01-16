«Ман Сити» и «Айнтрахт» согласовали трансфер Мармуша. Форвард подпишет контракт на 5 лет
«Манчестер Сити» окончательно договорился о трансфере Омара Мармуша.
Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что «горожане» уладили все детали в ходе переговоров с «Айнтрахтом». С нападающим согласован пятилетний контракт.
Ранее сообщалось, что франкфуртцы требовали 80 млн евро за своего лучшего бомбардира.
В этом сезоне Мармуш провел 17 игр в чемпионате Германии и забил 15 мячей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
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