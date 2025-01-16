«Ман Сити» и «Айнтрахт» согласовали трансфер Мармуша. Форвард подпишет контракт на 5 лет

«Манчестер Сити» окончательно договорился о трансфере Омара Мармуша.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что «горожане» уладили все детали в ходе переговоров с «Айнтрахтом ». С нападающим согласован пятилетний контракт.

Ранее сообщалось, что франкфуртцы требовали 80 млн евро за своего лучшего бомбардира.

В этом сезоне Мармуш провел 17 игр в чемпионате Германии и забил 15 мячей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .