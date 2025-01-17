«Ман Сити» согласовал трансфер Мармуша за 80 млн евро, включая бонусы
«Манчестер Сити» достиг устной договоренности с «Айнтрахтом» о переходе Омара Мармуша.
По данным Sky Sport, «горожане» заплатят за форварда 80 млн евро, включая бонусы.
25-летний игрок сборной Египта подпишет с «Ман Сити» контракт до 2029 года, но ему еще предстоит пройти медосмотр.
Во избежание срыва сделки «Ман Сити» пытается добиться, чтобы Мармуш не попал в заявку на сегодняшний матч Бундеслиги с дортмундской «Боруссией».
В 17 матчах текущего чемпионата Германии Мармуш забил 15 голов и занимает 2-е место в гонке бомбардиров, отставая на один мяч от Харри Кейна («Бавария»).
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sky Sport
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