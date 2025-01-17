«Ман Сити» согласовал трансфер Мармуша за 80 млн евро, включая бонусы

«Манчестер Сити» достиг устной договоренности с «Айнтрахтом» о переходе Омара Мармуша.

По данным Sky Sport, «горожане» заплатят за форварда 80 млн евро, включая бонусы.

25-летний игрок сборной Египта подпишет с «Ман Сити» контракт до 2029 года, но ему еще предстоит пройти медосмотр.

Во избежание срыва сделки «Ман Сити» пытается добиться, чтобы Мармуш не попал в заявку на сегодняшний матч Бундеслиги с дортмундской «Боруссией».

В 17 матчах текущего чемпионата Германии Мармуш забил 15 голов и занимает 2-е место в гонке бомбардиров, отставая на один мяч от Харри Кейна («Бавария»).