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«Ман Сити» согласовал трансфер Мармуша за 80 млн евро, включая бонусы

«Манчестер Сити» достиг устной договоренности с «Айнтрахтом» о переходе Омара Мармуша.

По данным Sky Sport, «горожане» заплатят за форварда 80 млн евро, включая бонусы.

25-летний игрок сборной Египта подпишет с «Ман Сити» контракт до 2029 года, но ему еще предстоит пройти медосмотр.

Во избежание срыва сделки «Ман Сити» пытается добиться, чтобы Мармуш не попал в заявку на сегодняшний матч Бундеслиги с дортмундской «Боруссией».

В 17 матчах текущего чемпионата Германии Мармуш забил 15 голов и занимает 2-е место в гонке бомбардиров, отставая на один мяч от Харри Кейна («Бавария»).

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sky Sport
logoОмар Мармуш
logoпремьер-лига Англия
logoАйнтрахт Франкфурт
logoбундеслига Германия
logoМанчестер Сити
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