«МЮ» не продал Гарначо «Наполи» за 50 млн евро – хочет намного больше. «Баварии», «Ювентусу» и «Челси» вингер тоже интересен
«Манчестер Юнайтед» не устроило предложение «Наполи».
ESPN сообщает, что неаполитанцы попытались приобрести Алехандро Гарначо примерно за 50 млн евро, однако манкунианцы сразу ответили отказом. Отмечается, что клуб АПЛ считает стоимость вингера намного более высокой.
«МЮ» хотел бы сохранить Гарначо, однако из-за непростой финансовой ситуации будет рассматривать выгодные предложения.
20-летний футболист также привлек внимание «Баварии», «Челси» и «Ювентуса».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
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