«МЮ» и «Наполи» расходятся в оценке стоимости Гарначо. Манкунианцы хотят не менее 70 млн евро и не стремятся продать вингера зимой (Бен Джейкобс)
«Манчестер Юнайтед» не стремится продать Алехандро Гарначо зимой.
Ранее сообщалось, что 20-летний аргентинец не против перехода в «Наполи».
Как сообщает журналист CBS Sports Бен Джейкобс, существует значительная разница в оценках трансферной стоимости Гарначо между «Манчестер Юнайтед» и итальянским клубом.
К тому же манкунианцы не стремятся заключить сделку по игроку в январе и вступят в переговоры только в том случае, если поступит хорошее предложение. «Юнайтед» хочет получить не менее 70 млн евро от трансфера Гарначо.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твиттер Бена Джейкобса
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