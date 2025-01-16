«МЮ» и «Наполи» расходятся в оценке стоимости Гарначо. Манкунианцы хотят не менее 70 млн евро и не стремятся продать вингера зимой (Бен Джейкобс)

«Манчестер Юнайтед» не стремится продать Алехандро Гарначо зимой.

Ранее сообщалось , что 20-летний аргентинец не против перехода в «Наполи ».

Как сообщает журналист CBS Sports Бен Джейкобс, существует значительная разница в оценках трансферной стоимости Гарначо между «Манчестер Юнайтед » и итальянским клубом.

К тому же манкунианцы не стремятся заключить сделку по игроку в январе и вступят в переговоры только в том случае, если поступит хорошее предложение. «Юнайтед» хочет получить не менее 70 млн евро от трансфера Гарначо .