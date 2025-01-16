  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «МЮ» и «Наполи» расходятся в оценке стоимости Гарначо. Манкунианцы хотят не менее 70 млн евро и не стремятся продать вингера зимой (Бен Джейкобс)
4

«МЮ» и «Наполи» расходятся в оценке стоимости Гарначо. Манкунианцы хотят не менее 70 млн евро и не стремятся продать вингера зимой (Бен Джейкобс)

«Манчестер Юнайтед» не стремится продать Алехандро Гарначо зимой.

Ранее сообщалось, что 20-летний аргентинец не против перехода в «Наполи». 

Как сообщает журналист CBS Sports Бен Джейкобс, существует значительная разница в оценках трансферной стоимости Гарначо между «Манчестер Юнайтед» и итальянским клубом. 

К тому же манкунианцы не стремятся заключить сделку по игроку в январе и вступят в переговоры только в том случае, если поступит хорошее предложение. «Юнайтед» хочет получить не менее 70 млн евро от трансфера Гарначо.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твиттер Бена Джейкобса
logoсерия А Италия
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoАлехандро Гарначо
деньги
logoНаполи
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Наполи» может подписать Ндойе из «Болоньи» вместо Гарначо. «МЮ» не хочет продавать аргентинца за 40 млн евро, «Болонья» не согласилась на 30 млн за швейцарца
8сегодня, 13:48
Гарначо не против перехода в «Наполи», «МЮ» требует 80 млн евро. Итальнский клуб рассматривает аренду Вернера как альтернативу
56вчера, 11:43
Конте усложняет футбол «Наполи», схема Аморима снова сработала, следим за «Атлетико». Тактика топ-лиг
6013 января, 20:21
Рекомендуем
Главные новости
Неверкузен – прошлое, Неверлузен – настоящее. Сможете камбэчить за «Байер»?
5 минут назадСпецпроект
Хвича простился с «Наполи»: «Знаю, что ваши сердца разбиты, но однажды обо всем расскажу. Я приехал мальчиком, которого мало кто знал, и ухожу мужчиной с долгожданным скудетто»
510 минут назад
Рэшфорд о том, что таблоид опубликует его фото с рэпером, отсидевшим за убийство подростка: «Я не отказываю, когда просят, не могу проверять каждого. Лучше пишите о тех, кто борется с преступлениями»
112 минут назад
Кубок Испании. 1/8 финала. «Реал» сыграет с «Сельтой», «Сосьедад» против «Райо», «Атлетик» – «Осасуна»
14033 минуты назадLive
Kick It Out – ФИФА о расистской кричалке Энцо: «Проведено ли расследование, приняты ли меры? Бентанкура наказали, многие спрашивают, почему аргентинцев – нет»
1543 минуты назад
Филимонов о Соболеве в «Зените»: «Это настоящий спартаковец, что ли? Если бы Цымбаларь, Пятницкий, Титов, Аленичев в свое время перешел – это было бы событие»
10сегодня, 17:54
«Ювентусу» нравятся Эдерсон, Скальвини и Ретеги из «Аталанты». Первый обойдется в 60 млн евро, последний – в 65+
12сегодня, 17:53
«Боруссия» хочет арендовать Рэшфорда, Шахин и директор «Дортмунда» Кель продвигают трансфер. «Милан» также надеется на переход вингера «МЮ» (Флориан Плеттенберг)
11сегодня, 17:40
Бельгия хочет уволить Тедеско до конца января и назначить нового тренера в феврале. Руди Гарсия – фаворит, Анри тоже в списке
33сегодня, 17:38
Мостовой про Соболева: «Он заиграет в «Зените», рано списывать со счетов. У него есть качество, главное, чтобы ему доверяли»
21сегодня, 17:32
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома забил 9 мячей «Аль-Фатеху», «Аль-Иттихад» Бензема разгромил «Аль-Раэд», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Таавуном» в пятницу
22 минуты назад
Рябчук о подарке на день рождения: «Если «Спартак» станет чемпионом, он придет попозже, в мае»
11 минут назад
«Удинезе» и Деулофеу расторгли контракт. Экс-форвард «Барселоны» два года не играет из-за травм
126 минут назад
Крамарич после 0:5 от «Баварии»: «У «Хоффенхайма» один большой дерьмовый сезон. Ситуация в клубе опасна, мы можем вылететь, ничего не работает»
237 минут назад
Алешандре Пато: «Роналдо был примером для Бразилии, он был великолепен. Но меня впечатлил Роналдиньо, ему не было равных. Я не знаю, как его описать»
240 минут назад
Полиция ведет расследование в связи с угрозами жене Хавертца после вылета «Арсенала» в Кубке Англии от «МЮ»
454 минуты назад
Канисарес о выступлении Лапорты: «Говорил о врагах, которых нет, оправдывался и не извинялся. Можно представлять «Барсу», но критиковать боссов, поставивших под угрозу регистрацию игроков»
1сегодня, 18:05
Колосков о Хусанове в «Ман Сити»: «Подумал: «Где были наши селекционеры?» Он играл в Узбекистане, Беларуси, был на виду. Проморгали»
14сегодня, 17:58
Серлот из-за травмы может не сыграть с «Байером». Форвард «Атлетико» пропустит матч с «Леганесом»
сегодня, 17:43
«Реал» – «Сельта». Онлайн-трансляция начнется в 23:30
11сегодня, 17:31
Рекомендуем