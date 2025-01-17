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  • «Барса» хочет сделать Ямаля самым высокооплачиваемым игроком постепенно: «Нельзя давать 15 млн евро 17-летнему парню, потому что в 23 года он может запросить вдвое больше» (Diario Sport)
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«Барса» хочет сделать Ямаля самым высокооплачиваемым игроком постепенно: «Нельзя давать 15 млн евро 17-летнему парню, потому что в 23 года он может запросить вдвое больше» (Diario Sport)

«Барселона» собирается сделать Ламина Ямаля самым высокооплачиваемым игроком.

По сведениям As, «блауграна» осознает, что рано или поздно придется начать платить вингеру больше всех в команде. Однако руководство хочет сделать рост зарплаты поэтапным, чтобы в будущем не возникло новых проблем с финансовыми правилами.

«Нельзя давать 15 млн евро чистыми 17-летнему парню, потому что в 23 года он может запросить вдвое больше», – сообщил источник в клубе.

Поэтому сейчас главная задача «Барселоны» – убедить Ямаля и Жорже Мендеша, его агента, в том, что лучше постепенно улучшать условия контракта, а не ставить под угрозу устойчивость экономики клуба.

В качестве примера приводится ситуация с Лионелем Месси и его высокой зарплатой, которую в определенный момент каталонцы уже просто не могли себе позволить.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
logoЛамин Ямаль
деньги
logoЖорже Мендеш
logoБарселона
logoЛа Лига
logoЛионель Месси
logoСборная Испании по футболу
logoИнтер Майами
logoМЛС
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