«Барса» хочет сделать Ямаля самым высокооплачиваемым игроком постепенно: «Нельзя давать 15 млн евро 17-летнему парню, потому что в 23 года он может запросить вдвое больше» (Diario Sport)
«Барселона» собирается сделать Ламина Ямаля самым высокооплачиваемым игроком.
По сведениям As, «блауграна» осознает, что рано или поздно придется начать платить вингеру больше всех в команде. Однако руководство хочет сделать рост зарплаты поэтапным, чтобы в будущем не возникло новых проблем с финансовыми правилами.
«Нельзя давать 15 млн евро чистыми 17-летнему парню, потому что в 23 года он может запросить вдвое больше», – сообщил источник в клубе.
Поэтому сейчас главная задача «Барселоны» – убедить Ямаля и Жорже Мендеша, его агента, в том, что лучше постепенно улучшать условия контракта, а не ставить под угрозу устойчивость экономики клуба.
В качестве примера приводится ситуация с Лионелем Месси и его высокой зарплатой, которую в определенный момент каталонцы уже просто не могли себе позволить.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем