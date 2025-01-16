Ракитич о Ямале: «У «Барселоны» есть мировая звезда на долгие годы. Это радость не только для болельщиков клуба, но и для всех, кто любит футбол»

Иван Ракитич оценил талант Ламина Ямаля.

– Как бывший одноклубник Лионеля Месси, что вы думаете о Ламине Ямале?

– Прежде всего, я большой фанат Ансу Фати , и мне очень жаль, что он пережил столько травм. Помню, когда он впервые тренировался с нами в 16 лет, я сказал: «Этот парень должен быть с нами всегда». Когда я был в «Севилье», а он перешел в «Брайтон», мы пытались его подписать. Надеюсь, он восстановится.

Я лично не был знаком с Ламином, но это радость не только для нас, болельщиков «Барселоны», но и для всех, кто любит футбол. Это что-то невероятное. Помню, как увиделся с Хави в Берлине, и он сказал: «Это феноменально». Мы видим его только в день матча, но приятно слышать такие слова от людей, которые наблюдают за ним каждый день, видят, как он ведет себя, как тренируется... У «Барселоны» есть мировая звезда на долгие годы, – сказал бывший полузащитник «Барселоны».