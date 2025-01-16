Канисарес о Ямале: «Играет как ангел в свои 17 лет. Чтобы понять масштаб того, что он делает, надо посмотреть матчи молодежек. Ламин сможет добиться чего угодно, если не будет отвлекаться»
Сантьяго Канисарес сравнил Ламина Ямаля с ангелом.
«Я не буду углубляться в рассуждения о том, лучший он или же второй, я просто хочу сказать, что в свои 17 лет он играет в футбол так, будто он ангел.
Чтобы увидеть, насколько талантлив 17-летний игрок, надо пойти и посмотреть игры молодежных команд, и тогда станет понятен масштаб того, что он делает в таком возрасте.
Если он будет сохранять спокойствие, если в его жизни не будет ничего такого, что отвлекало бы его, то он сможет добиться чего угодно», – сказал бывший вратарь «Валенсии» в эфире программы Despierta San Francisco.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
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