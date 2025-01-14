Клопп о переходе лидеров «Ливерпуля» в клубы Red Bull: «Зарплату Салаха мы бы не потянули. А Трент cмог бы наконец научиться защищаться»
– Я счастлив, что сейчас не во главе команды, так что мне не приходится отвечать на все эти вопросы [о продлении контрактов с Мохамедом Салахом, Трентом Александер-Арнолдом и Вирджилом ван Дейком]. Я надеюсь, что все трое останутся, но мне об этом не говорили.
– Могут ли они перейти в систему Red Bull? Кто-нибудь один или даже все?
– Вирджил, уверен, с радостью провел бы в «Ливерпуле» еще лет пять, а потом с 41 до 44 лет – добро пожаловать в «Нью-Йорк Ред Буллс». Он, наверное, недооценивает футбол в США, но его приняли бы с распростертыми объятиями.
В случае с Мо – было бы здорово, но мы бы не потянули его зарплату, честно говоря.
Трент? Да, и он cмог бы наконец научиться защищаться.
Не могу поверить, что вы все еще говорите, что он плох в этом, так плох! – сказал бывший главный тренер «Ливерпуля», назначенный главой футбольного направления Red Bull.
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