Ван Дейк недоволен, что забивший «Ливерпулю» Бергвалль не получил 2-ю желтую перед голом: «Я сказал судье, что он ошибся. Это очевидная карточка. Не говорю, что мы проиграли из-за этого»

Вирджил ван Дейк заявил о судейской ошибке в матче с «Тоттенхэмом».

«Ливерпуль » проиграл первый матч полуфинала Кубка лиги со счетом 0:1 – единственный гол забил Лукас Бергвалль на 86-й минуте. Незадолго до этого шведский футболист, у которого уже была желтая карточка, сфолил на защитнике «красных» Константиносе Цимикасе . Грек еще не вернулся на поле, когда Бергвалль забивал гол.

«Я думаю, было совершенно очевидно, что это вторая желтая карточка. Но минуту спустя он [Бергвалль] забил победный гол.

По моему мнению, он [судья] допустил ошибку, и я сказал ему об этом. Он не считает это ошибкой, но, по-моему, это было совершенно очевидно.

Есть лайнсмен, четвертый судья, есть ВАР, главный арбитр, но он все равно не получил вторую желтую карточку. Я не говорю, что это причина, по которой мы проиграли сегодня, но это был важный момент игры», – сказал защитник «Ливерпуля».

Матч обслуживала бригада арбитров во главе со Стюартом Эттуэллом.