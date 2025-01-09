«Ван Дейк, переходи к нам, у нас сейчас нет хороших защитников». Мальчик в форме «Тоттенхэма», выводивший игроков, обратился к футболисту «Ливерпуля»
Дети из «Тоттенхэма» призвали Вирджила ван Дейка перейти в лондонский клуб.
Вчера «шпоры» принимали «Ливерпуль» (1:0) в 1-м полуфинале Кубка английской лиги.
В трансляцию Sky Sports попали кадры, на которых мимо детей, выводящих игроков на поле, в подтрибунном помещении проходят футболисты обеих команды.
Мальчики в форме «Тоттенхэма» шумно приветствовали капитана мерсисайдцев, а один из них выкрикнул: «Ван Дейк, переходи в «Тоттенхэм», у нас сейчас нет хороших защитников!»
Стоит отметить, что «Тоттенхэм» в настоящий момент переживает многочисленные травмы в составе.
Срок контракта Вирджила ван Дейка с «Ливерпулем» истекает в конце текущего сезона.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Sky Sports
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