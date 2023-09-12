Битело согласился перейти в «Динамо». «Гремио» получит 10 млн евро (GHZ)

Битело готов перейти из «Гремио» в «Динамо».

Как утверждает GHZ, полузащитник дал согласие на переход в московскую команду. Ранее сообщалось, что « » принял предложение о трансфере игрока за 10 млн евро.

Находящийся в расположении молодежной сборной Бразилии футболист не вернется в Порту-Алегри. Сейчас он находится в Марокко и ждет разрешения на перелет в Европу.

В 2023 году на счету 23-летнего игрока 19 игр и 4 гола в чемпионате Бразилии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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