Битело согласился перейти в «Динамо». «Гремио» получит 10 млн евро (GHZ)

Теги Гремио высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Битело Футбол

Битело готов перейти из «Гремио» в «Динамо».

Как утверждает GHZ, полузащитник дал согласие на переход в московскую команду. Ранее сообщалось, что «Гремио» принял предложение о трансфере игрока за 10 млн евро.

Находящийся в расположении молодежной сборной Бразилии футболист не вернется в Порту-Алегри. Сейчас он находится в Марокко и ждет разрешения на перелет в Европу.

В 2023 году на счету 23-летнего игрока 19 игр и 4 гола в чемпионате Бразилии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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26 комментариев

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Demetrios
Вроде всё круто, усилились хорошо, но только не надо больших лозунгов, вот теперь то попрëм. По факту много новичков и их ещё сыгрывать и сыгрывать. Надеюсь Личка справится. Удачи нам динамикам в этом сезоне.
+21
0
+21
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Filimon4ik
Красота. Сильное трансферное окно от Динамо.
+16
0
+16
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TTTs
Пока не подписался нет ни какого Битело.
+3
0
+3
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PrinceYoYo
Ответ Макс Гордиенко
На какой позиции парень играет?
Восьмерка
+2
0
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Anthony Wrynn
Ответ За Валенсию с 1999
Можно уже начать отмечать чемпионство, очередное в современной истории. Хотя стоп...
Личка не сразу в Оренбурге поставил хороший футбол, руководство ему доверяло и он проделал потрясающую работу. Если руководство Динамо будет в него верить, возможно, трофей будет через годика 1-2
+2
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Machine Head
Ответ Ярик01
Сейчас он находится в Марокко и ждет разрешения на перелет в Европу - что за разрешение такое и зачем?
Можно лететь через Турцию в Россию . Пересадка в Стамбуле . Это не проблема.
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Макс Гордиенко
Ответ PrinceYoYo
Восьмерка
Благодарю
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Machine Head
Ответ Ярик01
Не можно, а нужно, другого более короткого варианта обычно и нет.
Есть , но это самый короткий путь турецкими авиалиниями .
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Pertinax Gandi
Ответ Ярик01
Сейчас он находится в Марокко и ждет разрешения на перелет в Европу - что за разрешение такое и зачем?
Может из-за землетрясения там какие-то заморочки
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Viktor Martunov
Ответ За Валенсию с 1999
Можно уже начать отмечать чемпионство, очередное в современной истории. Хотя стоп...
Не егози.
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Viktor Martunov
Ответ Filimon4ik
Красота. Сильное трансферное окно от Динамо.
Наверное всех переплюнули, опередили?
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Александр Розин
А ЦЗ подписывать собираются?
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Machine Head
Поздравляю всех сораДников с такой новостью. Заждались мы от владельцев клуба таких хороших новостей . И это уже третий трансфер за месяц . В ближайшем туре надо грохнуть Пари НН на домашней поляне.
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Pertinax Gandi
Успеют ли заявить? Послезавтра вроде последний день. Надо ж им кинуть какой-то первый транш наверное, чтоб они выслали трансферный лист.
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валя_стакан
Ответ Filimon4ik
Красота. Сильное трансферное окно от Динамо.
Взяты три игрока и все до одного на позицию центрального полузащитника.
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Ярик01
Ответ Machine Head
Можно лететь через Турцию в Россию . Пересадка в Стамбуле . Это не проблема.
Не можно, а нужно, другого более короткого варианта обычно и нет.
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Viktor Martunov
Ответ Ярик01
Не можно, а нужно, другого более короткого варианта обычно и нет.
Надо встречать, если конечно время есть.
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Степан Зимин
Ответ Machine Head
Можно лететь через Турцию в Россию . Пересадка в Стамбуле . Это не проблема.
Скорее всего из Рио до Стамбула нет прямых рейсов
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Viktor Martunov
Ответ Demetrios
Вроде всё круто, усилились хорошо, но только не надо больших лозунгов, вот теперь то попрëм. По факту много новичков и их ещё сыгрывать и сыгрывать. Надеюсь Личка справится. Удачи нам динамикам в этом сезоне.
Понятно что с маленькой, но для усиления с большой лучше, сейчас доценты учить(м) начнут, как же они эти ботаники достали со своей орфографией, точно давно не получали по реке.
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Viktor Martunov
Ответ Viktor Martunov
Понятно что с маленькой, но для усиления с большой лучше, сейчас доценты учить(м) начнут, как же они эти ботаники достали со своей орфографией, точно давно не получали по реке.
репе.
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Макс Гордиенко
На какой позиции парень играет?
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Viktor Martunov
Ответ Макс Гордиенко
На какой позиции парень играет?
Для вас Макс это очень важно? куда пристроит тренер там и видно будет, ещё комиссию пройти надо, куда всё гонят.
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валя_стакан
Ответ Макс Гордиенко
На какой позиции парень играет?
Универсал СМ-AM-RM и даже DM есть опыт у него
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Viktor Martunov
Ответ Machine Head
Поздравляю всех сораДников с такой новостью. Заждались мы от владельцев клуба таких хороших новостей . И это уже третий трансфер за месяц . В ближайшем туре надо грохнуть Пари НН на домашней поляне.
И грохнем! а не пора бы нам замахнуться на самого понимаете, нашего Вильяма Шекспира( какие Мэтры ушли, и никого на смену, за Державу обидно).
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