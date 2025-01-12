Назначение Анри в сборную Бельгии все более вероятно. Это может вернуть Куртуа в команду и сохранить де Брюйне до ЧМ-2026 (Саша Тавольери)

Тьерри Анри может возглавить сборную Бельгии.

Как пишет журналист Саша Тавольери, кандидатура экс-нападающего «Арсенала» приобретает все большую популярность в Королевской бельгийской футбольной ассоциации.

Ветераны и лидеры команды считают, что Анри идеально подходит сборной Бельгии .

Отмечается, что назначение Анри также может поспособствовать возвращению Тибо Куртуа в сборную и тому, чтобы Кевин де Брюйне остался в команде до чемпионата мира 2026 года.

Француз уже работал в сборной Бельгии на должности ассистента главного тренера Роберто Мартинеса, но покинул команду после вылета в 1/4 финала Евро-2020.

Действующим главным тренером Бельгии является Доменико Тедеско .