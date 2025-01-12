Назначение Анри в сборную Бельгии все более вероятно. Это может вернуть Куртуа в команду и сохранить де Брюйне до ЧМ-2026 (Саша Тавольери)
Тьерри Анри может возглавить сборную Бельгии.
Как пишет журналист Саша Тавольери, кандидатура экс-нападающего «Арсенала» приобретает все большую популярность в Королевской бельгийской футбольной ассоциации.
Ветераны и лидеры команды считают, что Анри идеально подходит сборной Бельгии.
Отмечается, что назначение Анри также может поспособствовать возвращению Тибо Куртуа в сборную и тому, чтобы Кевин де Брюйне остался в команде до чемпионата мира 2026 года.
Француз уже работал в сборной Бельгии на должности ассистента главного тренера Роберто Мартинеса, но покинул команду после вылета в 1/4 финала Евро-2020.
Действующим главным тренером Бельгии является Доменико Тедеско.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Саши Тавольери
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем